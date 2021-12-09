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37 минут назад

Рейтинг УЕФА: «Зенит» вернул России отрыв от Украины

Российские и украинские клубы завершили своё участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтёр» расписал мировую с молдавским «Шерифом» (1:1). Это позволило Украине сократить отставание от России в рейтинге УЕФА. Однако в матчах среды санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3), а киевское «Динамо» уступило лиссабонской «Бенфике» (0:2). Таким образом Россия вернула себе отрыв от Украины в таблице коэффициентов – в последнем туре ЛЧ клубы из этих стран набрали по 0,2 балла.

Разрыв между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, остаётся достаточно существенным — в пользу России. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,882 балла, у украинских — 31,6 балла.

Сколько «Зенит» заработал в Лиге чемпионов

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-е место в рейтинге, имеет на своём счету 33,1 балла.

Напомним, сегодня, 9 декабря, сыграть заключительные матчи групповой стадии еврокубков предстоит ещё двум представителям России. Московский «Спартак» проведёт выездной матч в Варшаве с местной «Легией» (начало игры – в 20:45 мск), а столичный «Локомотив» отправится в гости к «Марселю» (начало – в 23:00 мск).
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