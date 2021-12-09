Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтёр» расписал мировую с молдавским «Шерифом» (1:1). Это позволило Украине сократить отставание от России в рейтинге УЕФА. Однако в матчах среды санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3), а киевское «Динамо» уступило лиссабонской «Бенфике» (0:2). Таким образом Россия вернула себе отрыв от Украины в таблице коэффициентов – в последнем туре ЛЧ клубы из этих стран набрали по 0,2 балла.