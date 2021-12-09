Черчесов ответил на слухи о предложении возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слухи о предложении возглавить команду Польши. Его цитирует «Матч ТВ».

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«Я очень не люблю, когда в воздухе витает то, чего на самом деле нет. Со мной на эту тему никто официально не разговаривал», — заявил Черчесов.

Он отметил, что у сборной Польши есть хороший тренер и пожелал команде решить поставленные перед ней задачи.

Черчесов предположил, что слухи пошли после того, как его заметили на VIP-трибуне рядом с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой на матче «Легии» с английским «Лестером» в Лиге Европы.

«Мы вообще в первый раз друг друга видели», — заметил специалист.

7 декабря пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг слухи о приглашении Черчесова. Он заявил, что в команде не думали о смене главного тренера.

1 ноября сообщалось, что Черчесов провел встречу с руководством польского футбола. Отмечалось, что российский специалист получил предложение возглавить европейскую сборную в том случае, если полякам не удастся отобраться на чемпионат мира-2022.