«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета «С» проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Фото: SPARTAK.COM SPARTAK.COM

Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.