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31 минуту назад

Гол Бакаева принёс «Спартаку» победу в матче с «Легией»

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета «С» проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы
Фото: SPARTAK.COMSPARTAK.COM

Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.

Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

Футбол,Майк Навроцкий,Зелимхан Бакаев,Артур Боруц,УЕФА,Спартак,
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