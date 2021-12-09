Черчесов отреагировал на победу "Спартака" над польской "Легией"

«Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Я был на матче «Легии» с «Лестером», когда поляки выиграли, тогда англичане выставили не свой сильнейший состав, а в итоге их поезд ушел. Главное — результат, прошли в весну. Теперь надо двигаться дальше», — цитирует Черчесова «Чемпионат».