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1 час назад

Черчесов отреагировал на победу "Спартака" над польской "Легией"

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал результат последнего матча «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы против «Легии».

Черчесов отреагировал на победу "Спартака" над польской "Легией"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Я был на матче «Легии» с «Лестером», когда поляки выиграли, тогда англичане выставили не свой сильнейший состав, а в итоге их поезд ушел. Главное — результат, прошли в весну. Теперь надо двигаться дальше», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева. На последних секундах матча в ворота московской команды был назначен пенальти, который отразил голкипер гостей Александр Селихов.

Этот результат позволил московскому «Спартаку» пробиться в плей-офф Лиги Европы, матчи которого состоятся уже в следующем календарном году. Подопечные Руя Витории завершают групповой этап на первом месте. Красно-белые одержали три победы: одну над «Легией» и две над «Наполи». Итальянская команда завершила групповой этап на втором месте.

Напомним, что в 2015 Черчесов был назначен на пост главного тренера польской команды. Под его руководством «Легия» стала чемпионом и завоевала Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» установил баннер в Варшаве накануне матча против «Легии».

Футбол,Зелимхан Бакаев,Александр Селихов,Станислав Черчесов,Спартак,
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