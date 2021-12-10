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1 час назад

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги Европы.

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В плей-офф примут участие 24 команды.

В 1/16 финала сыграют «Барселона», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Бетис» (все — Испания), «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия) «Шериф» (Молдавия), «Зенит» (Россия), «Порту», «Брага» (оба — Португалия) «Аталанта», «Наполи», «Лацио» (все — Италия) «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» Загреб (Хорватия).

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут «Лион», «Монако» (оба — Франция), «Спартак» (Россия), «Айнтрахт», «Байер» (оба — Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьёвка состоится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Марселю» в Лиге Европы и вылетел из еврокубков.

Футбол,Локомотив,Динамо,Зенит,Спартак,
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