Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги Европы.

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В плей-офф примут участие 24 команды.

В 1/16 финала сыграют «Барселона», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Бетис» (все — Испания), «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия) «Шериф» (Молдавия), «Зенит» (Россия), «Порту», «Брага» (оба — Португалия) «Аталанта», «Наполи», «Лацио» (все — Италия) «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» Загреб (Хорватия).

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут «Лион», «Монако» (оба — Франция), «Спартак» (Россия), «Айнтрахт», «Байер» (оба — Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьёвка состоится 25 февраля.