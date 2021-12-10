Российский клуб стал худшим по результативности в Лиге Европы

Московский "Локомотив" в гостях уступил "Марселю" (0:1) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Подопечные Маркуса Гисдоля завершили выступления в турнире, набрав два очка в шести встречах. "Железнодорожники" при этом забил всего два мяча, столько же голов на счету датского "Брондбю" – и это худшие показатели по результативности в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первом туре красно-зеленые забили "Марселю" (1:1), а в четвретом - турецкому "Галатасараю" (1:1). Три забитых мяча в активе австрийского "Штурма" и болгарского "Лудогорца".
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Лига Европы. Группа Е. 6 тур."Марсель" — "Локомотив" — 1:0Голы: 1:0 — Милик (35). Ранее сообщалось, что московский "Спартак" обыграл варшавскую "Легию" и вышел в плей-офф Лиги Европы. Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева.
Уже в добавленное время в ворота "Спартака" был назначен пенальти, который отразил голкипер красно-белых Александр Селихов.