Российский клуб стал худшим по результативности в Лиге Европы

Подопечные Маркуса Гисдоля завершили выступления в турнире, набрав два очка в шести встречах. "Железнодорожники" при этом забил всего два мяча, столько же голов на счету датского "Брондбю" – и это худшие показатели по результативности в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первом туре красно-зеленые забили "Марселю" (1:1), а в четвретом - турецкому "Галатасараю" (1:1). Три забитых мяча в активе австрийского "Штурма" и болгарского "Лудогорца".