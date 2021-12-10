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3 часа назад

Руководители «Барселоны» провели встречу с Хави и пообещали ему трансферы зимой

Руководители «Барселоны» провели встречу с главным тренером команды Хави, сообщает Diario Sport.

Руководители пообещали Хави усилить состав «Барселоны» зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, президент «Барселоны» Лапорта объяснил тренеру финансовое положение клуба и, несмотря на трудности, пообещал, что поможет с усилением состава во время зимнего трансферного окна.

При этом в каталонском клубе собираются расстаться с некоторыми игроками зимой.

Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 15 туров каталонцы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Футбол,
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