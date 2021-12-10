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1 час назад

Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменён из-за погодных условий. Об этом «Чемпионату» сообщило несколько источников, знакомых с ситуацией.

Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сказал один из источников «Чемпионату»

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве завтра может составить от -15 до -18 градусов. По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Стоит отметить, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.

Встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря, на стадионе ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) в столице. Стартовый свисток арбитра, если матч будет проведён, прозвучит в 16:30 мск.

Футбол,ЦСКА,ВЭБ,
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