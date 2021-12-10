Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменён из-за погодных условий. Об этом «Чемпионату» сообщило несколько источников, знакомых с ситуацией.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сказал один из источников «Чемпионату»

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве завтра может составить от -15 до -18 градусов. По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Стоит отметить, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.