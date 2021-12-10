Оскорбительное шоу: как УЕФА разрешил полякам так пройтись по «Спартаку»?

В заключительном матче Лиги Европы «Спартак» обыграл «Легию» в Варшаве — 1:0. Перед матчем польские фанаты подготовили спорный и, как многим показалось, оскорбительный перформанс к игре с красно-белыми. Болельщики хозяев подняли над собой плашки (вероятно, бумажные модули), которые складывались в надпись: «Долой курву!» («Долой проститутку!» – Прим. «Чемпионата»). Получилось шоу на всю трибуну.

Фото: TELEGRAM-КАНАЛ OFNEWS TELEGRAM-КАНАЛ OFNEWS

По одной из версий, у фанатов «Легии» есть песня с такими словами, и она имеет оскорбительный подтекст. «Дави врагов» – на сленге фраза означает примерно это, только вот «враги» – это ещё мягкий перевод. Вероятно, так хозяева обратились к «Спартаку».

Другой вопрос – как такое шоу могли согласовать в клубе и УЕФА? Специально для «Чемпионата» этот момент прояснил автор одного из самых популярных аккаунтов о фанатизме в «Твиттере» (@ultramir) – Амир.

– Такое у «Легии» происходит не в первый раз. У фанатов отличные отношения с клубом уже много лет, и эти отношения помогают согласовывать «несогласовываемое». Больше волнует, куда смотрел делегат от УЕФА. Думаю, человек в клубе просто умеет правильно преподносить смысл таких перформансов людям из УЕФА – в данном контексте оскорбления не было. Но это сленговое оскорбление.

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Перформанс на матче – не первый этап противостояния фанатов «Спартака» и «Легии». Перед московским матчем польский клуб разместил рекламные баннеры на нескольких торговых центрах Москвы: «Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написали представители «Легии». Фанаты красно-белых ответили на это оскорбительным баннером.