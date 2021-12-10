«Зенит» рискует потерять лидерство

«Реал» отцепит «Атлетико», а Джеррард вернется на «Энфилд»

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«Зенит» - «Динамо»: «Челси» поможет Семаку

«Зенит» на мажорной ноте завершил лигочемпионскую кампанию. Ничья с «Челси» (3:3) хоть и отняла много сил, но явно добавила настроения петербуржцам. Теперь на повестке дня встреча с «Динамо» в РПЛ.

«Зениту» явно не так интересно играть с середняками на внутренней арене. Ничем иным регулярные осечки команды Семака объяснить не получается. Это привело к тому, что в случае поражения на зимний перерыв петербуржцы уйдут вторыми.

Да и «Динамо» сейчас в огне. Команда Сандро Шварца одержала уже 4 победы подряд, да и готовилась к матчу в привычном недельном цикле. Но на этом аргументы в пользу москвичей заканчиваются. Зенитовцы все-таки сильнее по составу, да и обе очные встречи Шварц Семаку проиграл.

И все же усталость в игре с «Челси» должна дать о себе знать, поэтому лучше поставить не на исход, а на голы. В последних двух личных встречах забивали обе команды. Да и заточены и те, и другие явно на атакующий футбол. Коэффициент на «обе забьют» у букмекера Winline - 1.66. А победит пусть сильнейший.

«Реал» - «Атлетико»: Анчелотти зря недооценивали

Карло Анчелотти пришел в «Реал» во второй раз и сразу же столкнулся со шквалом критики. И старый он уже, и новых идей команде не даст, и игроков не раскроет. Но на полпути в чемпионате итальянец срамит всех преследователей. «Реал» уверенно лидирует в Примере, да и в Лиге чемпионов все вопросы по выходу в плей-офф решил спокойно.

Конечно, во многом эти успехи обусловлены проблемами конкурентов, но почему «Реал» должны волновать чужие проблемы? Вот «Атлетико», к примеру, разбазарил кучу очков в играх с середняками и аутсайдерами. Забил всего 1 гол в 5 матчах. Диего Симеоне носится по бровке, но сделать пока ничего не может. Вот и получается, что поражение бесцеремонно выбросит «Атлетико» из чемпионской гонки.

Да, в Лиге чемпионов получилось победить «Порту» и пройти в плей-офф, но «Реал» - это все же несколько другой уровень. Да еще дико эффективный. Поставить на победу «Королевского клуба» в дерби можно за 2.15.

«Ливерпуль» - «Астон Вилла»: Джеррард снова на «Энфилде»

Стивен Джеррард наслаждается работой с «Астон Виллой». 3 победы в 4 матчах: едва ли могло быть лучше, учитывая, что четвертым соперником был «Манчестер Сити». Новое испытание для молодого тренера - матч с «Ливерпулем». С родным клубом, на родном стадионе.

Конечно, Джеррард мечтает о победе, но будем объективны: ресурсов для этого у него практически нет. Вот и букмекеры оценили победу «Виллы» аж в 11.00. А успех «Ливерпуля» идет всего за 1.24. Оно и понятно: команда Юргена Клоппа в последнее время разрывает любого соперника. Да и не до ностальгии мерсисайдцам: борьба с «Сити» и «Челси» за чемпионство в самом разгаре. Конечно, Джеррард получит свою долю оваций и песен от фанатов на «Энфилде», но на этом все гостеприимство закончится.

«ПСЖ» - «Монако»: что Головин приготовил для парижан?

«ПСЖ» настолько сильнее всех в Лиге 1, что всю осень позволял себе валять дурака во внутреннем первенстве. И даже при этом отрыв от преследователей более чем солидный. Сейчас давняя мечта парижан - Лига чемпионов - ушла на зимнюю паузу, так что можно отнестись к чемпионату Франции немного серьезнее. Да и попробовать таки наладить игру. Пока Маурисио Почеттино так и не придумал, как расставить всех звезд на поле, чтобы его идеи работали. Другое дело, что в Лиге 1 можно побеждать и на классе.

На этом самом классе не может выехать «Монако». Команда Нико Ковача вдрызг завалила старт, но сейчас положение дел выправляется. Стоит сказать спасибо и огромной плотности в таблице Лиги 1: 12 команд уместились в 9 очков. После серии травм набирает форму и Александр Головин - важный винтик в построениях Ковача.

«Монако» настроен по-боевому, а «ПСЖ» на внутренней арене играет с благодушным настроем. В матчах с «Ниццей» и «Лансом» случились ничьи, причем к победе были близки не парижане, а скорее, их соперники. Winline предлагает поставить на то, что в матче команды Почеттино снова случится ничья, с коэффициентом 4.90.