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50 минут назад

«Барселона» указала на выход ещё двум футболистам

В каталонской «Барселоне» продолжают расставаться с ненужными игроками. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» решили избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и французского защитника Самуэля Юмтити. Клуб хочет продать этих футболистов в грядущее трансферное окно.

«Барселона» попрощалась с еще двумя футболистами
Фото: ReutersReuters

Если же каталонцы не найдут на них покупателей, то будут готовы досрочно прекратить сотрудничество. Коутиньо и Юмтити связаны контрактными обязательствами с клубом до середины 2023 года.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес одобрил продажу двух звездных игроков команды.

Футбол,Самуэль Юмтити,
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