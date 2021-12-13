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31 минуту назад

Хоккеист умер во время матча НХЛ в Крыму

Хоккеист «Сарматы» Александр Фролов умер во время матча Ночной хоккейной лиги (Республики Крым) против «Крымских волков». Об этом сообщает пресс-служба лиги на своем официальном сайте.

Хоккеист умер во время матча НХЛ в Крыму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что Фролову стало плохо после игровой смены. На скамейке запасных хоккеист потерял сознание, после чего врачи скорой помощи, находившиеся на стадионе, сразу начали оказывать первую помощь. Сокомандники перенесли Фролова в машину скорой помощи, но по дороге в реанимацию хоккеист скончался в результате остановки сердца.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея.

Ранее во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» болельщик самарской команды скончался прямо на стадионе.

Болельщику стало плохо за 10 минут до окончания игры. Все оставшееся время матча и после него ему оказывали помощь, делали массаж сердца. Все это происходило непосредственно на трибуне. Перед стартовым свистком была зафиксирована температура -7 градусов.

Футбол,РПЛ,Александр Фролов,Владимир Путин,Крылья Советов,Правительство РФ,
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