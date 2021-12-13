Хоккеист умер во время матча НХЛ в Крыму

Хоккеист «Сарматы» Александр Фролов умер во время матча Ночной хоккейной лиги (Республики Крым) против «Крымских волков». Об этом сообщает пресс-служба лиги на своем официальном сайте.

Сообщается, что Фролову стало плохо после игровой смены. На скамейке запасных хоккеист потерял сознание, после чего врачи скорой помощи, находившиеся на стадионе, сразу начали оказывать первую помощь. Сокомандники перенесли Фролова в машину скорой помощи, но по дороге в реанимацию хоккеист скончался в результате остановки сердца.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея.

Ранее во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» болельщик самарской команды скончался прямо на стадионе.