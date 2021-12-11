Матч РПЛ закончился трагедией

«Матч проходил в Самаре, там намного короче путь для тех докторов, которые в итоге прибежали — у них наверняка всё было с собой, – рассказал Карлицкий. – Сейчас аппараты для дефибрилляции по размеру как два смартфона — небольшая коробочка. Выглядит всё не так, как мы привыкли в фильмах: клеится электрод, а люди параллельно качают. Врачи команды в этом случае никак не действуют, потому что они на поле. На «Локомотиве», например, пока добежал бы… По пути нужно подняться, перейти — это очень далеко. По всем протоколам должны были быть дефибрилляторы для оказания экстренной помощи. Всё это очень серьёзно контролируется».