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1 час назад

Быстров высказался об отношении Федуна к "Спартаку"

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о ситуации в столичном клубе.

Быстров высказался об отношении Федуна к "Спартаку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не думаю, что Федун подостыл к «Спартаку». Если бы остыл, думаю, он бы уже отдал команду. Некому? Бред. У нас точно полно богатых людей, которым небезразличен клуб, готовых забрать «Спартак».

Однако я не верю, что Федун остыл. Все равно он вкладывает и в команду, и в школу, и в базу. Просто в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. Не в том направлении, к сожалению», — приводит слова экс-хавбека сборной России «Чемпионат.com».

После 17 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. На групповой стадии Лиги Европы подопечные Руя Витории заняли первое место и вышли в 1/8 финала турнира.

В ближайшем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Сочи». Встреча состоится 13 декабря. Начало в 19.00 (мск).

Ранее бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, какой тренер нужен «Спартаку».

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