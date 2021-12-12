Быстров высказался об отношении Федуна к "Спартаку"

Однако я не верю, что Федун остыл. Все равно он вкладывает и в команду, и в школу, и в базу. Просто в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. Не в том направлении, к сожалению», — приводит слова экс-хавбека сборной России «Чемпионат.com».