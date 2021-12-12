Стало известно, куда уехал Дзюба

Всё из-за странной фотографии с Мальдив.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Зенит» сыграл вничью в главном матче года. В 18-м туре РПЛ сине-бело-голубые приехали в гости к «Динамо» и избежали поражения, несмотря на жуткие проблемы с составом. Во время матча Семак потерял Вендела с Малкомом, а Сердар Азмун, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий вообще не вышли на поле и даже не попали в заявку. Но если первый получил травму в недавнем матче с «Челси», то отсутствие второго вызвало вопросы. И всё оказалось куда запутаннее.

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Неужели Дзюба на Мальдивах, а не с командой?

Ещё ночью в телеграм-канале ZenitCafe (где часто разбирают игру санкт-петербургского клуба и выкладывают новости команды) появилось фото с Дзюбой. Правда, сделано оно было не на базе «Зенита» и не в отеле, где остановилась команда. А на Мальдивах. Утверждается, что на снимке Артём занимается ручным кормлением скатов. Важное примечание: точной информации, насколько свежее это фото, пока нет. Но отсутствие быстрого опровержения наталкивает на мысль, что Дзюба действительно на отдыхе.

Когда появился стартовый состав «Зенита», «Чемпионат» сообщил, что Дзюба пропускает важнейший матч из-за травмы колена. Но на момент игры футболисты явно не находились в отпуске. Тем более, когда речь идёт о матчах такого статуса, лидеры (а Артём точно входит в их число), наверное, должны быть рядом.

Что говорит Семак?

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру «Зенита» задали вопрос о фото с Дзюбой. Сергея Семака спросили, в курсе ли он этой истории и отпускал ли Артёма из расположения команды. Вот что он ответил: «У Дзюбы травма. По остальным моментам я в курсе, но сегодня были более важные дела. Сегодня разберусь и всё вам скажу».

Опять же, никакого опровержения. И таинственная формулировка «сегодня разберусь». Есть с чем разбираться?

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Главная проблема произошедшего – отсутствие (на данный момент) чёткого объяснения, что же случилось с Артёмом и отпускали ли его в отпуск. А вот экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что история про игроков, уезжающих в отпуск раньше конца сезона – не новая. И дал совет Дзюбе:

– Не могу «Зениту» давать никаких рекомендаций, они идут на первом месте, поэтому сами креативят так, как представляется необходимым. Практически всё, что связано с Дзюбой выглядит неординарно и неоднозначно. Хорошо, что туда поехал без очередного костюма из комиксов. Надо понимать, что ты личность публичная и скрыться вряд ли получится.

UPD. Дзюба выступил в «Инстаграме» и так объяснил своё отсутствие: