Чемпионство на кону: две команды схлестнутся в битве дня

12 декабря в матче 17-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграет с «Атлетико». Команда Диего Симеоне должна выигрывать, если хочет продолжить борьбу за чемпионство. Но позволит ли это сделать соперник? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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«Реал» - «Атлетик»: прогноз и ставки на матч Примеры 12 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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12 декабря «Реал» на своем поле сыграет с «Атлетико» в матче 17-го тура Примеры. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Окко Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает фаворитами хозяев. Поставить на «Реал» можно с коэффициентом 2.08, это примерно 46% вероятности. Шансы «Атлетико» аналитики оценили коэффициентом 3.85 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.50 (28%).

Эксперты не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, с таким же коэффициентом можно сделать ставку и на тотал меньше 2.5.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.72. С коэффициентом 2.12 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 6.50.

«Реал» - «Атлетико»: какие делать ставки на игру Примеры 12 декабря

Мадридский «Реал» в полном порядке. Карло Анчелотти, кажется, вполне удачно вошел во второй раз в ту же реку, хоть и получило его назначение изрядную долю критики. Может быть, этот «Реал» не так узнаваем в плане игрового почерка, но команда убийственно эффективна. Уже к концу первого круга мадридцы сделали серьезнейшую заявку на победу в чемпионате. После 16 туров они опережают «Севилью» на 5 очков. Ну и главный бриллиант в этом составе - Карим Бензема - в отличной форме.

Дела у «Реала» так хороши еще и во многом потому, что конкуренты в этом сезоне дико нестабильны. «Барселона» переживает жесточайший кризис, не так хороши результаты и у «Атлетико». Диего Симеоне постепенно обновляет состав и это не проходит безболезненно. В первую очередь, в обороне. Если раньше гол «матрасников» означал победу с вероятностью в 90%, то сейчас матч на ноль для «Атлетико» - редкость. Вроде бы 4-е место в таблице - не так плохо, но от «Реала» отставание уже 10 очков. Поражение наверняка вычеркнет команду из числа претендентов на титул.

Главная проблема «Атлетико» - потеря концентрации на последних минутах матча. Упущенное преимущество в 2 мяча с «Валенсией», потеря 2 очков в игре с «Леванте», с 1:0 на 1:2 в игре с «Мальоркой» - и это все за последний только месяц. Пока инстинкта убийцы у этой версии команды Симеоне нет. Ладно хоть в Лиге чемпионов удалось пройти в плей-офф: это, разумеется, добавит настроения команде.

На что ставить здесь? «Реал» эффективен, но бежать вперед явно не будет. Анчелотти - опытнейший стратег и понимает, что даже ничья его команду вполне устроит. Отрыв в 10 баллов сохранится, этого более чем достаточно для конца первого круга. Поставить на ничью в БК Фонбет можно с коэффициентом 3.50.

Вряд ли стоит ждать много голов. Эта игра больше будет похожа на тренерские шахматы, нежели на яркое впечатление. Цена этого матча слишком велика, особенно для гостей. Поставить на то, что в матче будет меньше 3 голов, в БК «Фонбет» можно за 1.90.