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50 минут назад

"Зенит" ушёл на зимний перерыв РПЛ в статусе лидера. Отрыв от второго места — 2 очка

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Динамо». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

"Зенит" ушёл на зимний перерыв РПЛ в статусе лидера
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

Учитывая тот факт, что 18-й тур Российской Премьер-Лиги ещё не завершен, на третье место претендуют несколько команд. За право уйти на перерыв в «тройке» поборются ЦСКА, «Краснодар» и «Сочи».
Футбол,Сергей Карасев,Сергей Семак,ЦСКА,Динамо,Зенит,
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