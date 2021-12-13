Мостовой рассказал, в чем беда российского футбола

"Если у него была травма, то в фотографиях из отпуска нет ничего страшного. Сейчас многие игроки будут выкладывать фото с Мальдив, из Майами, с каких-то островов. Здесь глобальная проблема. Страшно, что мы живем в такое время. Я понимаю Дзюба, хороший игрок, давно зарекомендовал себя. Другое дело, что сейчас будут выкладывать снимки те, кого мы по фамилиям не знаем. В этом беда нашего футбола. Игроки, которые ничего не добились, выкладывают фото с Мальдив. Не то, что не добились — и не добьются никогда. Сколько стоит слетать на Мальдивы? А потом говорят, почему у нас такой футбол. Сами развратили его, а потом спрашивают", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".