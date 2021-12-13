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1 час назад

Мостовой рассказал, в чем беда российского футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отсутствие нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в составе команды во время гостевого матча с московским "Динамо" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщалось, что у россиянина травма колена. При этом в соцсетях появилось фото Дзюбы на отдыхе на Мальдивах.

Мостовой рассказал, в чем беда российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если у него была травма, то в фотографиях из отпуска нет ничего страшного. Сейчас многие игроки будут выкладывать фото с Мальдив, из Майами, с каких-то островов. Здесь глобальная проблема. Страшно, что мы живем в такое время. Я понимаю Дзюба, хороший игрок, давно зарекомендовал себя. Другое дело, что сейчас будут выкладывать снимки те, кого мы по фамилиям не знаем. В этом беда нашего футбола. Игроки, которые ничего не добились, выкладывают фото с Мальдив. Не то, что не добились — и не добьются никогда. Сколько стоит слетать на Мальдивы? А потом говорят, почему у нас такой футбол. Сами развратили его, а потом спрашивают", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

33-летний Дзюба выступает за клуб с берегов Невы с 2015 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. После 18-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу первенства, имея в активе 38 очков. Бело-голубые расположились на второй строчке и отстают от лидера на два балла.

Ранее тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался о досрочном отъезде Артема Дзюбы на Мальдивы.

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