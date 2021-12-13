Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" прокомментировал конфликт между нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

"Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать", — сказал Слуцкий.

Конфликт между игроком и тренером длится еще со времен, когда оба трудились в московском "Спартаке". Дзюба попал в расширенный состав сборной России, которую в настоящее время тренирует Карпин, на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем тренер 33-летнего игрока не вызывал.

Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему форвард Артем Дзюба не играл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо"

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Валерий Карпин,Леонид Слуцкий,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители