Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

"Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать", — сказал Слуцкий.