Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" прокомментировал конфликт между нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
"Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать", — сказал Слуцкий.
Конфликт между игроком и тренером длится еще со времен, когда оба трудились в московском "Спартаке". Дзюба попал в расширенный состав сборной России, которую в настоящее время тренирует Карпин, на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем тренер 33-летнего игрока не вызывал.
Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему форвард Артем Дзюба не играл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо"