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1 час назад

Семак рассказал о характере травм Вендела и Малкома

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал повреждения бразильских легионеров Вендела и Малкома.

Семак рассказал о характере травм Вендела и Малкома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Малкома с голеностопом проблемы, у Вендела с задней поверхностью бедра. Их потеря сказалась на игре с "Динамо", это было заметно", - сказал Семак.

В этом сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 24 играх. Малком за указанный период отличился 3 голами и 7 результативными передачами в 20 матчах.

"Зенит" ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав 38 очков в 18 турах чемпионата.

Футбол,Сергей Семак,Динамо,Зенит,
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