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1 час назад

В Польше предотвратили нападение на болельщиков «Спартака»

Польские полицейские пресекли столкновение фанатов варшавской «Легии» и московского «Спартака», сообщил представитель полиции Лодзи.

В Польше предотвратили нападение на болельщиков «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спартак» в четверг на выезде в Варшаве обыграл «Легию» со счетом 1:0 и занял первое место в группе Лиги Европы, обеспечив себе выход в плей-офф.

«На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, полицейские выявили 37 автомобилей, на которых на автостраду в районе Лодзи прибыли 138 мужчин.

«В одной из машин патрульные нашли и изъяли среди прочего мачете и молот», – рассказал полицейский.

После проведенных проверок полицейские наложили 27 штрафов на общую сумму более 12 тыс. злотых (около трех тысяч долларов) и направили одно дело в суд.

«В итоге мужчины, не достигнув своей цели, вынуждены были разъехаться. Конфронтации не произошло, и никто не пострадал», – отметили в полиции.

Ранее фанаты польского ФК «Висла» растянули на матче против клуба «Лех» баннер «Мы никогда не сгорим» и по неосторожности сожгли плакат.

Футбол,Спартак,РИА Новости,
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