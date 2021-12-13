Слуцкий ярко высказался о российском футболе

"Глобально мы просто с группой игроков обсуждали, кто мы на сегодняшнем уровне ведущих европейских команд. А мы все-таки играли в группе с Англией, с Уэльсом, который тогда был очень силен, со Словакией, где бы суперфутболист Гамшик, играющий в топовых клубах, у нас тогда такого не было. Мы просто пытались понять свое место, и вообще, где мы и что мы. И фраза "Мы — говно", она была в том плане, что мы на этом уровне реально ничего из себя не представляем и на этом уровне мы не конкурентоспособны".