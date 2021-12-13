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41 минуту назад

Слуцкий рассказал, как поднять уровень российского футбола

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" высказался об уровне российского футбола и заявил, что у него есть шанс выйти на более высокий уровень.

"Он г**но": Слуцкий резко высказался об уровне российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У российского футбола есть один шанс подняться — признать, что он — говно? Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее", — сказал Слуцкий.

50-летний специалист возглавил сборную России в августе 2015 года и вывел ее на чемпионат Европы – 2016. На этом турнире его команда провалилась, заняв последнее место в группе и проиграв два матча из трех. После этого он успел поработать в голландском "Витессе".

На данный момент Слуцкий является тренером казанского "Рубина". В этом сезоне в групповой стадии еврокубков Россию представляли "Зенит", "Спартак" и "Локомотив", в стадии квалификации из борьбы выбыли "Сочи" и "Рубин". Сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира и теперь ей предстоит сыграть стыковые матчи. 24 марта российская команда встретится с Польшей.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, в чем беда российского футбола.

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