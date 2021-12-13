"Он г**но": Слуцкий резко высказался об уровне российского футбола

"У российского футбола есть один шанс подняться — признать, что он — говно? Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее", — сказал Слуцкий.