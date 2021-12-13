УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Это произошло из-за ошибки во время изначальной жеребьевки. Так, в пару в 1/8 финала турнира попали «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал», что не должно было случиться, потому что команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов.