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1 час назад

УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Twitter организации.

УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Фото: © UEFA© UEFA

Это произошло из-за ошибки во время изначальной жеребьевки. Так, в пару в 1/8 финала турнира попали «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал», что не должно было случиться, потому что команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В результате ошибки с софтом у внешнего провайдера, обеспечивавшего ведущих жеребьевки информацией о том, какие команды могут и не могут встретиться в плей-офф, произошла серьезная ошибка. Результаты жеребьевки аннулируются», — гласит заявление УЕФА.

Отмечается, что повторная церемония будет проведена 13 декабря в 17:00 по московскому времени.

Футбол,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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