Стали известны итоги повторной жеребьевки Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА 13 декабря прошла повторная жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Twitter Twitter

Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за технического сбоя во время церемонии.

В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещен в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

В итоге, было принято решение провести процедуру жеребьевки заново.

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.