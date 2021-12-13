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35 минут назад

Лига чемпионов, повторная жеребьевка 1/8 финала: «ПСЖ» против «Реала», «Интер» — «Ливерпуль», «Атлетико» сыграет с «МЮ» и другие пары

В штаб-квартире УЕФА 13 декабря прошла повторная жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны итоги повторной жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: TwitterTwitter

Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за технического сбоя во время церемонии.

В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещен в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

В итоге, было принято решение провести процедуру жеребьевки заново.

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Финал состоится 29 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
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