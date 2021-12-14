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1 час назад

«50 на 50»: бывший игрок сборной оценил шансы «Зенита» в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что «Бетис» — очень серьёзная команда для петербургского «Зенита». Он оценил шансы российских футболистов как 50 на 50 в 1/16 финала Лиге Европы, сообщает Lenta.ru.

«50 на 50»: Бывший игрок сборной о шансах «Зенита» в Лиге Европы
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

«Бетис» — очень серьёзный соперник для петербуржцев, не зря эта команда находится в топ-3 чемпионата Испании. Но шансы оцениваю как 50 на 50 и верю в российский клуб. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии соперники подойдут к февральским играм, — пояснил Булыкин.

Он подчеркнул, что игра на домашнем поле может крайне положительно сказаться на выступлении российских спортсменов. По мнению Булыкина, «при поддержке своих болельщиков в первой игре у команды есть шанс создать себе задел перед ответной встречей». Бывший нападающий сборной пообещал «Зениту» поддержку российских болельщиков и подчеркнул, что России очень нужны очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что сейчас санкт-петербургский «Зенит» выглядит мощнее испанского «Бетиса». Но за два месяца ситуация может измениться. По словам полузащитника, «Бетис» — неплохая команда, которая отличается хорошим контролем мяча.

Первый матч противостояния между «Зенитом» и «Бетисом» пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 февраля. Вторая встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» 24 февраля.

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