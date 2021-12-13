Черчесов о шансах "Зенита" против "Бетиса": «Удачный жребий»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в стыковых матчах Лиги Европы.
«Бетис» – хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол.
Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов – матчи с «Ювентусом» и «Челси». Эти поединки прибавили питерцам уверенности в себе.
Оцениваю этот жребий как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков – Клаудиньо и остальные.
В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», – сказал Черчесов.