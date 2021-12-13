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1 час назад

Черчесов о «Бетисе»: «Удачный жребий. У «Зенита» довольно высокие шансы пройти дальше»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в стыковых матчах Лиги Европы.

Черчесов о шансах "Зенита" против "Бетиса": «Удачный жребий»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бетис» – хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол.

Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов – матчи с «Ювентусом» и «Челси». Эти поединки прибавили питерцам уверенности в себе.

Оцениваю этот жребий как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков – Клаудиньо и остальные.

В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», – сказал Черчесов.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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