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39 минут назад

Губерниев придумал определение сотрудникам УЕФА, допустившим ошибку при жеребьевке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал раздримдряями сотрудников УЕФА после ошибки во время жеребьевки Лиги чемпионов, пишет «Спорт-экспресс».

Губерниев придумал определение сотрудникам УЕФА, допустившим ошибку при жеребьевке
Фото: InstagramInstagram

«Работники УЕФА — раздримдряи! Если они получают большие деньги, они должны и трудиться на соответствующем уровне», — сказал Губерниев.

Во время жеребьевки Лиги чемпионов бывший футболист сборной РФ Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу». Но так как обе команды играли на стадии группового этапа турнира, они не могут сыграть в плей-офф еврокубка. Жеребьевка была аннулирована.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Андрей Аршавин,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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