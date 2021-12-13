Губерниев придумал определение сотрудникам УЕФА, допустившим ошибку при жеребьевке

«Работники УЕФА — раздримдряи! Если они получают большие деньги, они должны и трудиться на соответствующем уровне», — сказал Губерниев.

Во время жеребьевки Лиги чемпионов бывший футболист сборной РФ Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу». Но так как обе команды играли на стадии группового этапа турнира, они не могут сыграть в плей-офф еврокубка. Жеребьевка была аннулирована.