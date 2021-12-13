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55 минут назад

В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Витории

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал возможную смену главного тренера в команде. Его слова передает «Чемпионат.com».

В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Витории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мележиков отметил, что будущее нынешнего главного тренера команды Руя Витории обсудят в ходе заседания совета директоров «Спартака». В нем будут подведены итоги выступления красно-белых в первой части сезона и, соответственно, дана оценка работе Витории.

Заключительный матч осенней части чемпионата против «Сочи» «Спартак» под руководством португальского специалиста проиграл. Однако, красно-белые успешно выступили в рамках Лиги Европы, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Ранее 13 декабря фанаты «Спартака» призвали владельца клуба Леонида Федуна не увольнять Виторию. Опасения болельшиков вызваны слухами о скором приходе в команду итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Футбол,Евгений Мележиков,Леонид Федун,Спартак,Чемпионат.com,
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