Жирков назвал условие завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков поделился планами на дальнейшую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

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Игрок назвал условие, при котором уйдет из футбола. По его словам, зимой он будет ждать предложений от клубов. Если этого не произойдет, он готов завершить выступления.

«Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. Пока предложений не было», — заявил Жирков.

В конце августа Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске. Позже в национальной команде объяснили, что это связано с ковидными ограничениями.