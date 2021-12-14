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1 час назад

Жирков назвал условие завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков поделился планами на дальнейшую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Жирков назвал условие завершения карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игрок назвал условие, при котором уйдет из футбола. По его словам, зимой он будет ждать предложений от клубов. Если этого не произойдет, он готов завершить выступления.

«Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. Пока предложений не было», — заявил Жирков.

В конце августа Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске. Позже в национальной команде объяснили, что это связано с ковидными ограничениями.

Контракт пятикратного чемпиона России Жиркова с «Зенитом» истек 1 июля. С того момента 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. На счету хавбека два гола в 104 матчах в составе сборной России.

Футбол,Юрий Жирков,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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