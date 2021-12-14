Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, покупки будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков. Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим. Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу.