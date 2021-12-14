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2 часа назад

«Чувствую, что связь осталась»: Терри оценил свою «игру» за «Спартак»

Бывший футболист «Челси» Джон Терри заявил, что чувствует связь со «Спартаком», несмотря на срыв перехода в московский клуб в 2018 году. По его словам, одновременно странно и прекрасно быть легендой команды, не сыграв ни одного матча за неё, сообщает «Okko Sport».

«Чувствую, что связь осталась»: Терри оценил свою «игру» за «Спартак»
Фото: ТАССТАСС

Мне всё по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно, — заявил Терри.

По его словам, трансфер сорвался, потому что его семья не могла переехать в Москву. Однако он был готов перейти в «Спартак».

Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне — и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол, — добавил он.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятом месте с 23 очками в активе. В Лиге Европы команда отобрала в плей-офф турнира с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что болельщики московского футбольного «Спартака» выступили против увольнения португальского наставника Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты создали петицию на портале Change.org, в которой обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой оставить специалиста на своей должности. На момент написания новости петицию подписали 583 человека.

Футбол,Джон Терри,Леонид Федун,Спартак,
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