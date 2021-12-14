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1 час назад

"Спартак" принял решение уволить Руя Виторию

Руководство московского "Спартака" приняло решение уволить главного тренера Руя Виторию. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Спартак" принял решение уволить Руя Виторию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, клуб объявит о своем решении вечером 15 декабря или утром 16 декабря. Сейчас представители "Спартака" ведут переговоры с юристами португальского специалиста о деталях расторжения соглашения.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством "Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя "Наполи". Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против "Легии". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о будущем Руя Витории.

Футбол,Евгений Мележиков,Зелимхан Бакаев,Спартак,
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