"Спартак" принял решение уволить Руя Виторию

По информации источника, клуб объявит о своем решении вечером 15 декабря или утром 16 декабря. Сейчас представители "Спартака" ведут переговоры с юристами португальского специалиста о деталях расторжения соглашения.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством "Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя "Наполи". Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против "Легии". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.