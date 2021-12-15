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1 час назад

Кокорин впервые выйдет в стартовом составе "Фиорентины"

Итальянская «Фиорентина» опубликовала стартовый состав на матч против «Беневенто». Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин впервые выйдет на поле с первых минут. Матч состоится во Флоренции 15 декабря в 23.00 в рамках второго раунда Кубка Италии.

Кокорин впервые выйдет в стартовом составе "Фиорентины"
Фото: instagram.com/acffiorentinainstagram.com/acffiorentina

Перед этим матчем «Фиорентина» опубликовала афишу, на которой изображен 30-летний российский форвард команды.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть чемпионата Италии игрок пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 31 минуту игрового времени. Из-за этого вокруг 30-летнего форварда ходят многочисленные трансферные слухи. Его отправляют то в Катар, то в Индию, то в Россию.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет € 3,5 млн.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможных трансферах Юрия Жиркова и Александра Кокорина.

Футбол,Григорий Иванов,Юрий Жирков,Александр Кокорин,Спартак,
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