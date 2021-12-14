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18 минут назад

"Спартак" нанял переводчика для нового тренера

Московский "Спартак" нанял переводчика для итальянского специалиста Паоло Ваноли, который вскоре возглавит клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Спартак" нанял переводчика для нового тренера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что переводчиком итальянца стал Владимир Иринчеев, который помогал тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко во время стажировки в "Роме".

Известно, что переводчик находится в постоянном контакте с Ваноли. 49-летний Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также в штаб Конте ранее входил бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Известно, что Ваноли прибудет в Москву 15 декабря.

Ранее сообщалось, что "Спартак" принял решение уволить Руя Виторию. Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством "Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя "Наполи". Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против "Легии". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева.

Футбол,Зелимхан Бакаев,Виктор Гончаренко,Спартак,
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