"Спартак" нанял переводчика для нового тренера

Московский "Спартак" нанял переводчика для итальянского специалиста Паоло Ваноли, который вскоре возглавит клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

Сообщается, что переводчиком итальянца стал Владимир Иринчеев, который помогал тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко во время стажировки в "Роме".

Известно, что переводчик находится в постоянном контакте с Ваноли. 49-летний Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также в штаб Конте ранее входил бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Известно, что Ваноли прибудет в Москву 15 декабря.