Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории

«Из года в год мы видим подобную картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Это клоунада в чистом виде. Леонид Федун пустил всё на самотек и вот, что из этого вышло. Бардак какой-то происходит, а крайним назначают главного тренера. В чём конкретно виноват Руй Витория? Ему состав никем не усилили, а атмосфера вокруг команды была ужасная. В подобных условиях работать невозможно. Уже ничего не удивляет, если честно. Надеюсь, что у Ваноли получится, могу пожелать ему только удачи», — цитирует Канчельскиса Sport24.