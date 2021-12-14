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1 час назад

Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории
Фото: ReutersReuters

«Из года в год мы видим подобную картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Это клоунада в чистом виде. Леонид Федун пустил всё на самотек и вот, что из этого вышло. Бардак какой-то происходит, а крайним назначают главного тренера. В чём конкретно виноват Руй Витория? Ему состав никем не усилили, а атмосфера вокруг команды была ужасная. В подобных условиях работать невозможно. Уже ничего не удивляет, если честно. Надеюсь, что у Ваноли получится, могу пожелать ему только удачи», — цитирует Канчельскиса Sport24.

51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. После 18 туров красно-белые под его руководством занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, но при этом с первого места в группе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ожидается, что в скором времени португалец будет уволен, а его место займеёт итальянский специалист Паоло Ваноли.

Ранее Гладилин заявил, что в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей.

Футбол,Андрей Канчельскис,Леонид Федун,Спартак,
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