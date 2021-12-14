"Реал" отложил подписание контракта с Мбаппе

Мадридский "Реал" не будет спешить с подписанием контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, хотя имеет право сделать это в январе, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб отложил подписание соглашения до марта 2022 года в связи с тем, что в 1/8 финала "Реал" сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов. Руководство мадридского "Реала" опасается, что из-за заключения контракта в январе на футболиста будет оказываться большое давление со стороны фанатов ПСЖ.