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25 минут назад

"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче в честь Диего Марадоны

Испанский футбольный клуб "Барселона" проиграл аргентинскому "Бока Хуниорс" в серии пенальти в товарищеском матче в честь аргентинца Диего Марадоны. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе Mrsool Park.

"Барселона" с Дани Алвесом проиграла "Бока Хуниорс"
Фото: ReutersReuters

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "Барселоны" отличился Ферран Ютгла (50-я минута), у "Бока Хуниорс" мяч забил Эсекиэль Себальос (77). Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу футболистов "Бока Хуниорс".

В стартовом составе испанской команды на поле вышел 38-летний бразильский защитник Дани Алвес, который вернулся в "Барселону" 12 ноября. Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу. В составе каталонского клуба стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, шестикратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем кубка страны.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

Футбол,Диего Марадона,УЕФА,
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