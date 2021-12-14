"Барселона" с Дани Алвесом проиграла "Бока Хуниорс"

Испанский футбольный клуб "Барселона" проиграл аргентинскому "Бока Хуниорс" в серии пенальти в товарищеском матче в честь аргентинца Диего Марадоны. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе Mrsool Park.

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Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "Барселоны" отличился Ферран Ютгла (50-я минута), у "Бока Хуниорс" мяч забил Эсекиэль Себальос (77). Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу футболистов "Бока Хуниорс".

В стартовом составе испанской команды на поле вышел 38-летний бразильский защитник Дани Алвес, который вернулся в "Барселону" 12 ноября. Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу. В составе каталонского клуба стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, шестикратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем кубка страны.