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1 час назад

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
Фото: ReutersReuters

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в этой встрече. Эти голы стали 41-м и 42-м для польского форварда в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, Левандовски повторил рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за один календарный год.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).

Футбол,Герд Мюллер,Роберт Левандовски,
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