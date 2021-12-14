Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в этой встрече. Эти голы стали 41-м и 42-м для польского форварда в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, Левандовски повторил рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за один календарный год.