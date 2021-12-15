Запашный — о стыковом матче сборной: поляки нас разорвут

«Вы посмотрите, какая у нас дыра между нападением и защитой. Поляки нас разорвут. Если Карпин не придумает что-то. У них Левандовски, Крыховяк. В закрытый футбол играть не станут, попрут вперёд», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».