Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Запашный — о стыковом матче сборной России: поляки нас разорвут

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный оценил шансы сборной России в первом стыковом матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Польши.

Запашный — о стыковом матче сборной: поляки нас разорвут
Фото: ТАССТАСС

«Вы посмотрите, какая у нас дыра между нападением и защитой. Поляки нас разорвут. Если Карпин не придумает что-то. У них Левандовски, Крыховяк. В закрытый футбол играть не станут, попрут вперёд», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Запашный отметил, что вызов в сборную Артёма Дзюбы может негативно повлиять на атмосферу в команде.

«Если возвращать Дзюбу — напряжённость между ним и главным тренером перенесётся на поле, тоже риск», — сказал он.

Сборная России в заключительном туре группового этапа отбора лишилась шанса на прямой выход в финальную часть ЧМ-2022, проиграв Хорватии (0:1). Подопечные Валерия Карпина в полуфинале стыкового турнира сыграют на своём поле с Польшей 24 марта. В случае победы Россия встретится с победителем матча Швеция — Чехия. Обе игры пройдут на стадионе «Лужники».

Футбол,ЧМ по футболу,Сборная России,Эдгард Запашный,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители