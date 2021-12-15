10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо

Не хамил, как Якин, и не врал про стеночки, как Кононов. Таким его и запомним!

Фото: SPARTAK.COM SPARTAK.COM

Болельщики «Спартака» устроили акции во имя Руя Витории. Пускай локальные – зато тренера не оставляли без поддержки. После победы над «Легией» в Варшаве и перед 0:3 в Сочи гостевой сектор выкрикивал имя португальца. А после разгрома некоторые фанаты подошли к сочинскому ресторану, где проходил командный ужин «Спартака», и снова аплодировали тренеру. Вывесили баннер «Руй – наш тренер».

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Виторию не провожали раньше времени. Не мочили после 1:7 от «Зенита». Поражениям находили завязанные на руководстве причины. Например, говорили, что Руя кинули с трансферами, купили одного Кофрие и оставили с дырой в центре поля (и не только там). Витория при этом выглядел одним из адекватных и последовательных персонажей в нынешнем «Спартаке». Клубе, где от управляющей команды начала сезона остался один генеральный директор.

Сомнительная аксиома «Руй – наш тренер» больше не работает. Руй уходит, но на удивление оставляет за собой не только драматичное, но и позитивное. Так что давайте попрощаемся с португальцем в формате «спасибо за всё», без перечисления поражений и грустной статистики.

1. Руй показал пример европейской интеллигентности. В очень скандальный для «Спартака» период тренер ни про кого не сказал плохого слова. Один раз – что хочет связаться с Федуном. Другой – завёлся после вопроса про отставку. В остальном – ни разу публично не обвинил в поражениях ни судей (хотя иногда прыгал рядом с ними на бровке и немножко критиковал), ни игроков, ни руководителей.

2. Руй оставался спокойным, выдержанным и честным. Не хамил журналистам, как Якин. Не заигрывался разговорами про спартаковские стеночки-забегания и Старостина, как это делал Кононов. Не говорил на манер Аленичева, что «Спартак» при другом тренере – это не то.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3. Его запоминающийся взгляд на Спаллетти после отказа пожать руку – из той же серии. Он же – самый яркий и гангстерский эпизод в исполнении португальца. Причём настолько, что лицо Руя в вечер победы над «Наполи» поместили на обложку всех спартаковских соцсетей.

4. Без трансферов Руй стал чаще использовать спартаковскую молодёжь.

5. Спустя 600 пропущенных из-за травм дней в ворота вернулся Александр Селихов и потащил два важнейших пенальти – в Лестере и Варшаве.

6. Да, «Спартак» много проигрывал, но вера в то, что безвыходных ситуацией не бывает, всё же проявлялась. За три минуты в конце спасли матч с «Динамо» (2:2), гол Умярова переломил игру с «Локомотивом» (1:1), а в Италии поднялись после пропущенного гола на первой минуте (3:2).

7. Лига Европы! Две победы над «Наполи»! Ничья в Лестере! Четыре гола Соболева! И волшебное спасение в Варшаве. Слабая и потерянная команда внутри чемпионата России превращалась в крепкую и эмоциональную в Европе.

8. Витория работал так, что наблюдать за ним было «как минимум интересно». Об этом в «Фейсбуке» рассказывал пресс-атташе «Спартака» до осени 2021 года Ярослав Кулёмин.

а) Витория ввёл регулярные встречи с руководителями служб «Спартака». Там он делился рекомендациями и обсуждал маленькие футбольные хитрости – вплоть до того, с какой скоростью болбои должны возвращать мяч в игру.

б) В общении с прессой уделял большое внимание mind games и сам продумывал ключевые послания своих выступлений. Знаменитое «Нечего терять», наделавшее шума перед матчем с «Бенфикой», – сознательный ход, чтобы раскрепостить игроков. Руй знал, что его слова переведут, и больше говорил о проблемах «Бенфики», настаивал, что для соперника попадание в ЛЧ – вопрос жизни и смерти. Рассуждал так: я хочу, чтобы давление шло на игроков «Бенфики». Неслучайно он написал книгу по психологии «Искусство войны для тренеров».

в) Просил постить в соцсетях мотивирующие фразы – чтобы футболисты их видели и реагировали. А на флеш-интервью всегда пропускал коллег вперёд – чтобы за ним оставалось последнее слово.

г) Перед каждой игрой я готовил Рую отчёты о сопернике: медийном образе, цитатах о «Спартаке». И все это он использовал. То же самое касалось судей: в спорных ситуациях Руй мог слегка добавить театральности: «Эй, что за дела?» Не все из приёмов работали, но у каждого была своя логика.

9. Руй казался открытым жизни человеком. И не замыкающимся после поражений. Его фотографировали в московском метро и на базе с гитарой в руках. Он делал селфи на матче хоккейного «Спартака» и катался на электросамокате по Парку Горького (поверим моим прозорливым друзьям).

10. Наконец, Витория начинал в «Спартаке» в графике Тедеско. 33,3% побед (6) у Руя против 38,9% (7) у Доменико в 18 стартовых турах РПЛ + первое место в Лиге Европы = как минимум не хуже.

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