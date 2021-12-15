Талалаев: у России очень мало шансов против Польши

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла – нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк», — приводит слова Талалаева «Вести».