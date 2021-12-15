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32 минуты назад

Талалаев: я патриот, но у России очень мало шансов против Польши

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о полуфинале стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира — 2022. Сборной России на этой стадии предстоит встретиться с национальной командой Польши.

Талалаев: у России очень мало шансов против Польши
Фото: ТАССТАСС

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла – нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк», — приводит слова Талалаева «Вести».

Напомним, Матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футбол,Андрей Талалаев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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