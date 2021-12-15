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38 минут назад

Игроки «МЮ» сегодня вернутся к тренировкам после вспышки коронавируса

«Манчестер Юнайтед» сегодня, 15 декабря, возобновит тренировки на своей базе. Перед занятием все игроки сдадут тесты на коронавирус, информирует репортёр BBC Саймон Стоун в своём «твиттере».

Игроки «МЮ» сегодня вернутся к тренировкам
Фото: ReutersReuters

Напомним, «Манчестер Юнайтед» закрыл свою тренировочную базу в понедельник, 13 декабря, из-за вспышки коронавируса в команде. Гостевой матч с «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря, перенесли.

В воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов «МЮ». Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.

Футбол,Саймон Стоун,Манчестер Юнайтед,
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