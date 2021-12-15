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1 час назад

В «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса, Модрич и Марсело сдали положительные тесты

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, а также защитник команды Марсело сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт мадридского клуба. Оба игрока изолированы, другие подробности не сообщаются.

В «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: ReutersReuters

«Реал» в следующем матче 19 декабря на своем поле примет «Кадис».

36-летний Модрич в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 5 голевых передач. 33-летний Марсело провел всего 5 матчей.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в английских клубах «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Футбол,Лука Модрич,Манчестер Юнайтед,Реал,
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