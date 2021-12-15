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19 минут назад

Руй Витория официально покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "красно-белых".

«Спартак» объявил об отставке главного тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Витория стал во главу "Спартака" в мае, подписав двухлетний контракт.

Под руководством португальца "красно-белые" не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов и попали в Лигу Европы, в которой вышли в 1/8 финала с первого места в группе. На зимнюю паузу в чемпионате России "Спартак" ушел, будучи на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

СМИ: Витория отказался подписывать документы об увольнении из «Спартака»

Ранее стало известно, что новым наставником должен стать итальянец Паоло Ваноли.

Он входил в тренерский штаб сборной Италии и работал ассистентом Антонио Конте, когда тот возглавлял лондонский "Челси" и миланский "Интер". Конте 2 ноября занял пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", но 49-летний Ваноли за ним не последовал.

Кроме того, отмечалось, что главный тренер "Спартака" Руй Витория не соглашался с увольнением и отказывался подписывать документы о расторжении контракта с московским футбольным клубом.

Футбол,Спартак,
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