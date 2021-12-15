«Спартак» объявил об отставке главного тренера

Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "красно-белых".

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Витория стал во главу "Спартака" в мае, подписав двухлетний контракт.

Под руководством португальца "красно-белые" не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов и попали в Лигу Европы, в которой вышли в 1/8 финала с первого места в группе. На зимнюю паузу в чемпионате России "Спартак" ушел, будучи на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ранее стало известно, что новым наставником должен стать итальянец Паоло Ваноли.

Он входил в тренерский штаб сборной Италии и работал ассистентом Антонио Конте, когда тот возглавлял лондонский "Челси" и миланский "Интер". Конте 2 ноября занял пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", но 49-летний Ваноли за ним не последовал.