"Так надо было": Дасаев об отставке Витории

Ринат Дасаев прокомментировал отставку Витории с поста главного тренера "Спартака". Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об отставке Руя Витории.
"Если решили убирать, значит так надо было. Я не работал с ним, не знаю, какой у него был тренировочный процесс, чтобы сказать про его работу. В Лиге Европы вроде выступили нормально, в чемпионате идут слабо. Трудно сказать, насколько увольнение было правильным. Посмотрим, что будет дальше. Как я могу оценивать его работу? Пока что никак не могу" , - цитирует Дасаева metaratings.ru.
Напомним, что сегодня Руй Витория официально ушёл с поста главного тренера "Спартака". Его заменит Паоло Ваноли, который ранее работал с Антонио Конте в "Челси". Последним местом работы Ваноли был миланский "Интер".
Под руководством Витории, "Спартак" занял 9 место в Российской Премьер-Лиге за 18 туров, имея в своём активе 23 очка. На международной арене красно-белые вышли в 1/8 Лиги Европы.