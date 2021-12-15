"Так надо было": Дасаев об отставке Витории

"Если решили убирать, значит так надо было. Я не работал с ним, не знаю, какой у него был тренировочный процесс, чтобы сказать про его работу. В Лиге Европы вроде выступили нормально, в чемпионате идут слабо. Трудно сказать, насколько увольнение было правильным. Посмотрим, что будет дальше. Как я могу оценивать его работу? Пока что никак не могу" , - цитирует Дасаева metaratings.ru.