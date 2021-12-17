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45 минут назад

Ловчев подверг критике владельца «Спартака» Федуна

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о владельце московского "Спартака" Леониде Федуне, передает РИА "Новости".

Ловчев подверг критике владельца «Спартака» Федуна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Связываю уход Витории с игрой "Спартака". Есть люди, которые разбираются в футболе. Сегодня в "Спартаке" нет таких людей, их просто нет", - сказал Ловчев.

Также Ловчев отметил, что сейчас "Спартак" напоминает проходной двор.

"Когда я разговариваю с Титовым, Тохоновым, Мостовым, Аленичевым, Кавазашвили — все в шоке от того, что Федун сделал с нашей командой", - добавил он.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством московский клуб пробился в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. Во время группового этапа еврокубкового турнира "Спартак" два раза обыграл итальянский "Наполи" и опередил его в борьбе за прямое попадание в 1/8 Лиги Европы. Под руководством 51-летнего португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об увольнении Руя Витории с поста тренера московского "Спартака".

Футбол,Сборная России,Евгений Ловчев,Алексей Сафонов,Спартак,РИА Новости,
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