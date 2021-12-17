Брат Марадоны рассказал, в чем Месси уступает Диего

"Диего — лучший для меня. У Месси есть все рекорды, он выступал в составе очень хорошей команды. С моим братом было иначе. Это два разных футболиста, у моего брата был другой дух, он был храбрее, он подталкивал команду вперед и мотивировал их своей индивидуальностью. Этим он отличался от Месси. Но для меня Месси на данный момент лучший в мире", — приводит слова брата известного аргентинца El Mundo Deportivo.