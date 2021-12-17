Брат Марадоны рассказал, в чем Месси уступает Диего

Лало Марадона, брат бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, сравнил того с форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси.
"Диего — лучший для меня. У Месси есть все рекорды, он выступал в составе очень хорошей команды. С моим братом было иначе. Это два разных футболиста, у моего брата был другой дух, он был храбрее, он подталкивал команду вперед и мотивировал их своей индивидуальностью. Этим он отличался от Месси. Но для меня Месси на данный момент лучший в мире", — приводит слова брата известного аргентинца El Mundo Deportivo.
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60-ти лет. С 1984 по 1991 год аргентинец играл в "Наполи", в составе которого становился двукратным чемпионом Италии. Также он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча.
По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований. Ранее сообщалось, что "Наполи" открыл памятник Марадоне.