Напомним, что действующий генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал аналогичный пост в "Спартаке". Москвичи уволили его, однако до сих пор не заплатили в полном объёме компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.