Уволенный тренер «Спартака» сделал заявление

Португальский тренер Руй Витория сделал в Instagram заявление после разрыва контракта с московским «Спартаком».

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«Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики заслуживают преданности, которую я обещал с самого начала», — написал специалист.

Он поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку и пожелал им только положительных эмоций.

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года. Он также известен по работе с португальской «Бенфикой», «Пасуш де Феррейрой» и другими клубами.